Бессонница: необычный способ быстро уснуть без таблеток

Согласитесь, нет ничего хуже, чем лежать в постели после утомительного дня. Ворочаться, считать овечек, вздыхать, открывать окно, закрывать окно, ходить в туалет или попить воды, слушать релакс-музыку и медитировать — но сна как не было, так и нет. А спать очень, вот просто ужасно хочется. В конце концов мы просто принимаем снотворное или пьем мелатонин.

Бессонница опасна для здоровья

«Примерно каждый третий житель мира регулярно страдает бессонницей — состоянием, при котором трудно заснуть. Если плохой сон условно раз в месяц вряд ли причинит вам вред, то регулярное недосыпание может подвергнуть вас риску серьезных заболеваний, включая диабет и болезни сердца», — напоминает сомнолог Людмила Горянская.

Интересный способ погрузиться в сон

Помимо того, что не стоит пить кофе перед сном и избегать использования гаджетов, есть еще очень любопытный способ «обмануть» себя, чтобы быстрее заснуть. Он не предполагает приема мелатонина, который является синтетической версией гормона, отвечающего за сонливость, или других добавок. Также не нужно принимать горячий душ перед сном или даже читать.

Когнитивная перетасовка

Итак, это простое умственное упражнение под названием «когнитивная перетасовка», которое представляет собой способ перестроить или реорганизовать свои мысли, и его можно представить себе так же, как тасование колоды карт.

«Суть метода в том, чтобы отвлечь ваш разум от сознательных мыслей, которые могут мешать вам спать», — объясняет Людмила.

Она рекомендует:

«Просто думайте о случайных словах-объектах, которые не имеют ничего общего друг с другом, например, корова, лист, бутерброд». Также повторяйте их в голове, пока не уснете.

Другой вариант того же метода

Если для того, чтобы думать о случайных словах, вам требуется слишком много мозговых усилий, есть другой метод.

«Во-первых, выберите букву алфавита, во-вторых, начните считать удары сердца, а затем каждые восемь ударов думайте о слове, которое начинается на эту букву», — объясняет сомнолог.

По словам специалиста, это работает, потому что не отвлекает мозг, а также имитирует так называемые «микросны», которые мы испытываем, когда начинаем засыпать. Таким образом, когда вы начинаете это делать, вы даете своему мозгу понять, что погружаться в сон безопасно.