Раскрыто лучшее упражнение от головной боли

Против головной боли помогут растяжение позвоночника и выполнение позы плуга из йоги, рассказала фитнес-тренер, руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина. Лучшие упражнения для облегчения мигрени она раскрыла «Ленте.ру». По словам Бахтуриной, важнее всего выяснить причину появления головной боли, чтобы устранить ее. Зачастую она возникает из-за проблем с позвоночником. Однако снять болевые ощущения можно на некоторое время с помощью особой гимнастики. Первым делом фитнес-тренер посоветовала выполнить упражнения для шейного отдела позвоночника.

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«Боль часто возникает у людей, ведущих сидячий образ жизни, например, студентов, офисных работников. Им необходимо делать небольшие перерывы и даже во время работы разминать шею. Это могут быть наклоны головы в разные стороны, к правому и к левому плечу поочередно. Полезны и повороты головы вправо и влево, круговые движения», — посоветовала специалистка.

Акулина Бахтурова, фитнес-тренер:

Также нужно складывать руки в замок на затылке, опускать голову вниз подбородком к груди. В этом положении нельзя давить специально руками на голову. Шея должна расслабляться под весом рук. Поможет и вытягивание подбородка. Важно не заваливать голову назад, а именно тянуть шею вперед.

Для более активной разминки и быстрой помощи от «тяжелой» головы полезно выполнить упражнение с вытягиванием позвоночника или скрутка, продолжила Бахтурина. Оно подойдет тем, кто работает из дома или тем, у кого в офисе есть фитнес-зал. Для выполнения упражнения необходимо лечь на спину, вытянуть руки наверх, ноги вниз и максимально растянуться. Должно быть ощущение будто за ноги и руки тянут в разные стороны, объяснила фитнес-тренер. Затем нужно поднять колени к груди, положить на них руки и принять позу эмбриона, при этом голова должна быть прижата к груди.

Эффективны для избавления от головной боли упражнения на валике или ролле. Расположите его под затылком и делайте небольшие повороты головой в одну сторону и в другую. Если ощущаете, что в какой-то точке есть наибольшая чувствительность, задержитесь в ней и хорошенько проработайте, - Акулина Бахтурова, фитнес-тренер.

Поза плуга из йоги, по мнению специалистки, лучше остальных помогает предотвратить развитие остеохондроза и вытянуть позвоночник, особенно в шейном отделе. Для выполнения следует лечь на спину, согнуть ноги и поднимать таз от пола, забрасывая ноги за голову. Колени могут быть присогнуты или вытянуты в зависти от уровня подготовки. Руками можно помогать и подстраховывать себя. В этом положении нужно полежать и подышать несколько минут.

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