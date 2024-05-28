Назван самый опасный для женщин напиток

Водка представляет серьезную опасность для женского организма, предупредил в беседе с NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Врач подчеркнул, что злоупотребление этим напитком чревато уменьшением либидо, выкидышами и потерей материнского инстинкта.

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Среди последствий регулярного употребления [водки], даже в малых дозах — сбой менструального цикла из-за снижения концентрации в крови эстрадиола и повышения тестостерона, что, в свою очередь, приводит к уменьшению либидо и со временем угасанию материнского инстинкта. Очень чувствительны к воздействию этилового спирта яйцеклетки, в результате происходящих в них изменений рождаются дети с пороками или происходят выкидыши, — пояснил Умнов.

Хирург уточнил, что организм женщины страдает от спиртного сильнее мужского, так как в нем меньше ферментов, способных переработать этанол. Врач отметил, что пьющие женщины в среднем на 10-15 лет раньше сталкиваются с климаксом. По его словам, из-за злоупотребления крепкими спиртными напитками они становятся менее критичны и ответственны по отношению к себе и детям. Кроме того, как предупредил Умнов, водка меняет тембр голоса, приводит к раннему старению и огрублению кожи.

Вред водки для женщин абсолютен. Любой алкогольный напиток разрушительно влияет на любую леди, особенно крепкий, — добавил специалист.

Хирург ранее рассказал, что смертельной дозой водки может стать литр данного напитка, употребленного в течение часа. Эксперт подчеркнул, что печень человека может переработать максимум 120 мг этилового спирта.