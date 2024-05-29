Гастроэнтеролог посоветовал безопасную схему интервального голодания

Практика интервального голодания, особенно по схеме 16/8, считается довольно простой и безопасной, утверждает в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

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При этом, чтобы достичь желаемых результатов по снижению веса, важно соблюдать правильный режим питания и выбирать здоровые и питательные продукты. Белоусов подчеркнул важность избегания излишнего потребления пустых калорий и неполезной пищи.

Распространенными схемами интервального голодания являются 20/4 и 16/8, где разрешается прием пищи только в определенные часы, а в остальное время допускается только употребление жидкости без сахара. Врач напомнил, что во время периодов голодания допускается пить воду, травяные отвары и чаи.

Однако Белоусов отметил, что для похудения необходим дефицит калорий, и что переедание в разрешенное время может привести к набору веса. При правильном подходе интервальное голодание может быть эффективным методом для борьбы с отечностью и другими проблемами со здоровьем.

Важно также понимать, что длительное интервальное голодание может повысить риск чрезмерного переедания впоследствии, что может негативно сказаться на показателях веса и привести к другим проблемам со здоровьем.

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