Польза и вред кокосового масла. Как его используют в косметике и приготовлении еды

Продукция на основе кокосового масла приобретает все большую популярность, будь то пищевые продукты или косметические средства. Причиной тому — множество разнообразных полезных свойств масла из мякоти кокоса. Тем не менее злоупотреблять им не стоит. О том, чем именно полезно употребление кокосового масла в косметических целях, какую пользу и вред кокосовое масло приносит в составе пищевых продуктов, а также какие есть противопоказания — в материале «Ленты.ру».

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Что такое кокосовое масло?

Масло кокоса производят из мякоти орехов кокосовой пальмы. Орехи сперва высушивают, затем отделяют сухую мякоть (она называется копрой) от скорлупы и из нее получают собственно масло посредством прессования — горячего или холодного.

Холодный отжим делает кокосовое масло действительно ценным продуктом, ведь так сохраняется больше полезных веществ.

Кокосовое масло обладает приятным слабовыраженным вкусом и нежным ароматом. Главными его производителями являются страны Юго-Восточной Азии, такие как Индия, Таиланд, Малайзия, Филиппины и другие.

Этот продукт бывает нескольких видов, самые популярные: нерафинированное и рафинированное кокосовое масло.

Нерафинированное масло отличается наличием запаха и вкуса. Оно намного полезнее рафинированного аналога, ведь в таком масле сохраняется большая часть питательных веществ. Строго говоря, чтобы получить максимум пользы, при покупке лучше выбирать нерафинированное кокосовое масло первого отжима. Так шансы получить все полезные свойства продукта значительно повышаются.

Какие полезные вещества содержатся в кокосовом масле?

Заведующая поликлиникой «МЕДСИ в Федосьино», врач-терапевт Яна Назаренко в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что кокосовое масло, как и любое другое, по большей части состоит из жиров — в данном случае из жирных насыщенных кислот, их в составе примерно 85 процентов. Намного меньшую долю составляют ненасыщенные жиры.

Половина «жирного» состава кокосового масла приходится на лауриновую кислоту, которая обладает антисептическими и бактерицидными свойствами, что очень важно для иммунитета, - Яна Назаренко, врач-терапевт.

Также кокосовое масло отличается богатым составом других насыщенные жирные кислоты.

Какие жирные кислоты входят в состав кокосового масла:

каприловая — нормализует уровень холестерина и поддерживает нормальную микрофлору кишечника, препятствуя размножению дрожжей и грибков;

олеиновая — защищает сосуды и нормализует давление, участвует в усвоении инсулина, оказывает противовоспалительное действие;

пальмитиновая — удерживает влагу, создавая на коже защитный слой, поддерживает функцию клеточных мембран, участвует в образовании других жирных кислот;

миристиновая — способствует восстановлению защитных свойств кожи, лучшему впитыванию в кожу других полезных веществ;

стеариновая — увлажняет кожу и повышает ее восприимчивость к питательным веществам, защищает от обветривания и ультрафиолета, останавливает шелушение.

Важно, что эти жирные кислоты в составе масла кокоса при нагревании не разрушаются и не превращаются в канцерогены, отметила эксперт.

Она добавила, что помимо полезных кислот, в кокосовом масле содержатся витамины С, В4, К, Е, фитостеролы, а также кальций, цинк, магний, фосфор и железо.

Однако следует помнить, что пищевым считается только нерафинированное кокосовое масло.

Чем кокосовое масло полезно для здоровья?

Нормализация работы ЖКТ

Регулярное применение кокосового масла гастрита, а также язвы желудка и 12-перстной кишки, поскольку оно способствует заживлению слизистых желудочно-кишечного тракта.

Укрепление сердечно-сосудистой системы

Масло кокоса благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, предотвращает развитие тромбозов, артериальной гипертонии, атеросклероза — это связано с тем, что содержащийся в нем витамин Е способствует нормализации вязкости крови и укреплению стенок сосудов. ВОЗ внесла кокосовое масло в список продуктов, рекомендованных для предупреждения инфарктов и инсультов.

Замедление процессов старения

Антиоксидантное действие, которое оказывает масло кокоса, предупреждает раннее старение и снижает риск развития болезни Альцгеймера за счет повышения уровня кетоновых тел в организме.

Нормализация метаболизма и борьба с патогенами

Масло кокоса нормализует обмен веществ в организме, надолго насыщает и тем самым способствует похудению. Кислоты в его составе также помогают нормализовать уровень сахара в крови.

Кроме того, кокосовое масло рекомендуют использовать для лечения микозов, кандидозов и герпеса, так как оно обладает антисептическим эффектом и препятствует размножению патогенной микрофлоры.

Благодаря все тем же антибактериальным свойствам кокосовое масло можно использовать в качестве ополаскивателя для полости рта — для полоскания достаточно столовой ложки масла. Помимо очищения, оно поможет снизить агрессивное воздействие сульфатов и фтора, которые есть в составе многих зубных паст.

Кокосовое масло в косметологии

Яна Назаренко подчеркнула, что на сегодняшний день кокосовое масло — незаменимый продукт при производстве средств по уходу за собой. Особенно полезно кокосовое масло для кожи.

Масло кокоса редко вызывает аллергию и подходит для чувствительной кожи, так как не вызывает раздражения. А при соединении с другими косметическими компонентами оно умножает свои полезные свойства, - Яна Назаренко, врач-терапевт

Эксперт пояснила, что полезные свойства кокосового масла для волос, кожи тела и лица известны производителям косметики по всему миру. Этот продукт добавляют в крема для ухода за кожей рук и лица, бальзамы для губ и даже в средства для бровей и ресниц.

Как косметика с кокосовым маслом воздействует на кожу:

питает ткани полезными веществами;

поддерживает эластичность и тонус, способствует сохранению влаги в коже;

снижает пигментацию, защищает от воздействия ультрафиолета;

способствует более быстрому восстановлению при воспалениях, раздражениях, травмах.

Все эти свойства делают кокосовое масло отличным средством для загара, ведь в отличие от солнцезащитных спреев, натуральное масло не содержит химических ингредиентов. Кроме того, в составе кокосового масла есть гиалуроновая кислота, продукт способствует активной выработке мелатонина, благодаря чему кожа приобретает шоколадный оттенок на солнце. Правда использовать кокосовое масло можно только когда кожа уже привыкла к ультрафиолету и загорела.

Что касается ухода за волосами, кокосовое масло борется с перхотью, способствует укреплению волосяных луковиц и активному росту. Также вещества в его составе уменьшают ломкость и обеспечивают легкую термозащиту по всей длине волос.

По словам эксперта, кокосовое масло можно использовать как в составе косметических средств, так и в чистом виде — например, в качестве маски для кожи головы, также можно наносить масло на кожу лица. Однако в сочетании с другими косметическими ингредиентами оно действует эффективнее.

Кокосовое масло для уборки

Жирное кокосовое масло — это отличное средство для очищения поверхностей от сложных загрязнений. Например, с его помощью можно удалить воск или следы засохшей жвачки. Достаточно протереть загрязненную область кокосовым маслом, а затем смыть его влажной тряпкой.

Также этот продукт обеззараживает поверхности и придает блеск, поэтому подходит в качестве полироли. Кокосовым маслом можно протирать столовые приборы, а также изделия из кожи. Приятный бонус — такое средство оставляет на вещах легкий кокосовый аромат, а не химические отдушки.

Если смешать кокосовое масло с содой, получится действенное средство для очистки смесителей. Оба ингредиента необходимо смешать в равных пропорциях и обработать этой пастой металлические поверхности. Через 15-20 минут средство нужно будет убрать сухой неворсистой тряпкой.

Кроме того, кокосовым масло можно смазывать дверные петли, если они скрипят, а также детали механизмов, например, швейной машинки.

Кокосовое масло в кулинарии

Кокосовое масло можно и нужно употреблять в пищу. Более того, по многим параметрам этот продукт превосходит привычные подсолнечное и сливочное масла. Подходит кокосовое масло для жарки и приготовления выпечки, также его можно добавлять в кофе — считается, что такой напиток надолго заряжает энергией и ускоряет метаболизм, способствуя похудению.

Рецепт:

Кофе с кокосовым маслом

Классический вариант

Ингредиенты:

200 миллилитров готового кофе;

1-2 столовые ложки натурального кокосового масла;

1-2 столовые ложки сливочного масла без соли.

Приготовление:

Взбивать кофе с маслом в блендере 10-20 секунд. если блендера нет под рукой, можно взболтать все ингредиенты в термосе. Перелить напиток в стакан или кружку или оставить в термосе, чтобы взять с собой. Кофе с доковым маслом и корицей

Кофе с доковым маслом и корицей

Ингредиенты:

200 миллилитров готового кофе;

столовая ложка натурального кокосового масла;

1/2 чашки кокосового молока;

корица и сахар по вкусу.

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в блендере или взболтать в термосе. Перелить напиток в стакан, по желанию украсить корицей. Ореховый кофе с кокосовым маслом

Ореховый кофе с кокосовым маслом

Ингредиенты:

200 миллилитров готового кофе;

столовая ложка натурального кокосового масла;

чайная ложка арахисового масла.

орехи для украшения.

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в блендере или взболтать в термосе. Перелить напиток в стакан, по желанию украсить дроблеными орехами. Также в этот рецепт также можно добавить щепотку какаю-порошка без добавок для более шоколадного вкуса.

Ниже перечислены основные полезные свойства продукта.

Не образует канцерогены

Масло кокоса не теряет полезных свойств и вкусовых качеств при нагревании до 200 градусов. Что еще более важно, под воздействием высокой температуры оно не образует канцерогены. Так что подходит кокосовое масло для приготовления пищи и во фритюре, и на обычной сковороде.

Почти полностью усваивается организмом

Кокосовое масло усваивается организмом на 92 процента, в то время как сливочное — всего на 66. Поэтому кусочек хлеба с маслом кокоса можно съедать перед обедом или ужином, чтобы исключить переедание.

Кроме того, из-за высокого содержания насыщенных жиров масло кокоса почти не окисляется, благодаря чему имеет весьма длительный срок хранения — от двух до четырех лет.

Как и сливочное, подходит для десертов

При комнатной температуре кокосовое масло становится густым, поэтому оно может использоваться в десертах, которые готовятся без тепловой обработки. Кроме того, масло кокоса можно добавлять в коктейли, фруктовые смузи, намазывать на тосты.

Чтобы получить жидкое кокосовое масло, его нужно просто разогреть на водяной бане.

Кокосовое масло отлично подходит и для всевозможной выпечки — оно придает ореховый привкус пирожным, печеньям, сырникам, оладьям и любым другим блюдам. Изделия с этим маслом гораздо дольше сохраняют свою свежесть.

Также кокосовое масло хорошо добавлять в любые молочные каши — геркулесовую, пшенную, рисовую, кукурузную и так далее.

Рецепт конфет из орехов, сухофруктов и кокосового масла

Ингредиенты:

миндаль — 100 граммов;

грецкие орехи — 100 граммов;

семечки подсолнуха — 50 граммов;

финики — 150 граммов;

курага — 150 граммов;

кокосовое масло — две чайные ложки;

свежевыжатый лимонный сок — одна чайная ложка;

мед — одна чайная ложка;

какао или кокосовая стружка — две чайные ложки.

Как приготовить конфеты с кокосовым маслом:

Орехи измельчите в блендере, затем добавьте к ним финики и курагу. Снова пробейте смесь в блендере, но не добивайтесь однородной массы, лучше, если в ней будут мелкие кусочки орехов и сухофруктов. Добавьте в полученную массу кокосовое масло, лимонный сок и мед, скатайте шарики и обваляйте их в какао либо в кокосовой стружке.

Чем кокосовое масло может навредить?

Врач-кардиолог Александр Тулянкин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что высокое содержание жиров в кокосовом масле при неразумном употреблении продукта может негативно сказаться на состоянии здоровья.

Кокосовое масло на девять десятых состоит из насыщенных жиров, чрезмерное употребление которых повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, - Александр Тулянкин, врач-кардиолог

Эксперт пояснил, что кокосовое масло — один из немногочисленных продуктов растительного происхождения, содержащий насыщенные жирные кислоты. Главными их источниками являются продукты животного происхождения.

«То есть кокосовое масло, как и, например, сливочное, при злоупотреблении повышает уровень холестерина и тем самым оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему», — объяснил кардиолог.

Кроме того, высокое содержание жиров способно спровоцировать раздражение желудочно-кишечного тракта и вызвать обострение хронических заболеваний, таких как холецистит и панкреатит.

Прежде всего следует помнить, что калорийность кокосового масла составляет более 850 килокалорий на 100 граммов. Поэтому его употребление должно быть ограниченным — как и любого высококалорийного продукта.

Для использования кокосового масла в косметологии тоже есть свои ограничения.

Так, при наружном применении оно может принести вред обладателям жирной кожи. Причиной тому является высокая комедогенность кокосового масла — так называется способность закупоривать поры и тем самым провоцировать угревую сыпь и акне.

В очень редких случаях масло кокоса может вызывать аллергические реакции. Поэтому, прежде чем наносить его на кожу, лучше сделать тест — нанести продукт на небольшой участок кожи внутренней стороны руки и оставить на 24 часа, этого времени хватит, чтобы в случае непереносимости на коже появилось небольшое раздражение.

У некоторых людей при использовании косметических средств с содержанием кокосового масла возникает контактный дерматит — очень неприятное заболевание, которое проявляется возникновением сыпи и волдырей.

Как выбрать кокосовое масло?

При покупке необходимо обращать внимание не только на внешний вид самого масла, но и на упаковку.

Как выбрать хорошее кокосовое масло:

качественное масло маркируется как «100-процентное кокосовое масло» и не включает в себя посторонних добавок;

масло должно иметь легкий аромат кокоса или вовсе ничем не пахнуть. Если присутствует выраженный запах, значит, при производстве использовались ароматизаторы;

жидкое кокосовое масло может быть прозрачным или иметь легкий бежевый оттенок, цвет твердого продукта — молочный. Если масло желтое, значит, оно поддельное или плохо очищенное;

масло без посторонних примесей должно затвердевать при комнатной температуре;

более экологичный вариант — масло, расфасованное в стеклянные банки.

Как хранить кокосовое масло?

Пищевое масло кокоса лучше держать в холодильнике либо при температуре не выше 20 градусов.

Косметическое кокосовое масло менее требовательно к температурному режиму, его можно хранить и в ванной комнате.