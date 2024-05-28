По словам врача – терапевта Александра Мясникова, манную кашу нельзя назвать блюдом, которое подходит для регулярного употребления на завтрак. Специалист объяснил, что такое блюдо богато углеводами и крахмалом. Эти компоненты не принесут пользу здоровья.

Напротив, при регулярном употреблении манная каша может вызвать скачки сахара в крови и привести к диабету второго типа, сообщил Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Помимо этого, манная каша может способствовать набору лишнего веса.

В качестве идеального блюда на завтрак Мясников рекомендовал перловую, пшенную, гречневую или овсяную кашу.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова развеяла миф, согласно которому интервальное голодание помогает снизить уровень сахара в крови и уничтожает раковые клетки. Также Зухра Павлова назвала два типа людей, которые могут много есть и при этом не толстеть.