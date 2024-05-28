Врач подчеркнула необходимость женскому организму Омеги-3

Основным микроэлементом, который необходим женскому организму на всех этапах жизни, врач-эндокринолог Лира Гаптыкаева назвала Омега-3. По словам специалиста, этот микроэлемент замедляет естественное старение организма, борется с воспалениями, которые вызывают болезни сердца и сосудов, диабетом второго типа, являет профилактикой рака, а также предотвращает развитие хронических заболеваний.

Помимо Омега-3 женщине необходимо железо, которое отвечает за транспортировку кислорода к органам.

Не стоит забывать и о фолиевой кислоте, отметила эксперт. Поэтому витамин В9 должен быть в ежедневном рационе женщины. Он отвечает за энергообмен, работу иммунной системы, нервной, а также качество волос, кожи и ногтей.

«Включение в свой рацион шпината, арахиса, свеклы, печени, чечевицы, свежей спаржи поможет избежать дефицита такого важного компонента женского здоровья», — посоветовала врач в беседе с «Газетой.Ru».

Напомним, по словам врача-эндокринолога Елены Чуракиной, овощи и фрукты обладают свойствами, которые помогают снизить вероятность инсульта. А по словам токсиколога Михаила Кутушова, оливковое масло благотворно влияет на функции мозга.