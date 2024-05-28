Диетолог развеяла популярный миф о свойствах свинины

Мнение о бесполезности свинины является не более чем мифом, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. Она отметила, что данный продукт богат витаминами B1, B4, B6, PP, а также калием, фосфором, цинком и хромом.

Мясо свинины богато витаминами B1 — 34,7 % от суточной нормы, B4 — 15 %, B6 — 16,5 %, PP — 29 %, калием — 11,4 %, фосфором — 20,5 %, кобальтом — 80 % (его больше всего из минералов), молибденом — 18,6 %, хромом — 27 %, цинком — 17,3 %, — добавила эксперт.

Врач подчеркнула, что свинину допустимо употреблять в пищу не чаще двух раз в неделю. По ее словам, порция не должна превышать 100–150 граммов.

От свинины лучше отказаться людям с заболеваниями ЖКТ, особенно с воспалением или повреждением слизистой оболочки органов ЖКТ, нарушением функции органов пищеварения. В последних двух случаях свинина строго противопоказана, как и любое красное мясо, — подытожила Микитюк.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина рассказала, что одуванчики полезно употреблять в пищу из-за содержания в них витаминов. По ее словам, для здоровых людей растение полезно тем, что может улучшить пищеварение и стимулировать метаболизм, но одуванчики не стоит есть тем, кто страдает от гастрита и язвы. Специалист объяснила это желчегонным действием цветка.