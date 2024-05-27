Йога: преимущества практики этой тысячелетней дисциплины

Йога помогает создать внутри себя спокойное пространство и начать интимный диалог с самим собой, в котором вы открываете себя как женщину, подружитесь со своим телом и будете развивать в себе уверенность.

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Йога, зародившаяся в древнеиндийском регионе несколько тысяч лет назад, обозначает очень точную и проверенную науку. Йога направлена на гармоничное развитие тела, разума и души. Регулярная практика упражнений регулирует и активирует дыхательную и пищеварительную системы, обмен веществ и гормональную функцию.

На чисто физическом уровне йога укрепляет нервную систему, помогает при стрессовых расстройствах, таких как высокое кровяное давление, расстройство желудка и головные боли, способствует способности концентрироваться и обеспечивает внутреннее равновесие. Йога активирует и оптимизирует всю иммунную систему, дыхательную систему и кровообращение. Позы йоги (асаны) задействуют все мышцы, связки и суставы, а также органы. Вот почему йога настоятельно рекомендуется как при респираторных заболеваниях, так и при астме, а также при любых заболеваниях спины.

На духовном уровне йога понимается как целостный, недогматичный путь к божественному, погружение в медитацию способствует духовному развитию, в то время как терпение, терпимость и удовлетворенность растут. Практикующие йогу развивают новый взгляд на жизнь, расширяют свою осведомленность и оттачивают силу воли и суждения.

Аспект здоровья сначала был незначительным в йоге, если не считать того факта, что привлечение к осмысленной жизненной перспективе является одной из важнейших основ нашего психического и физического благополучия. Уже в знаменитом древнеиндийском памятнике Бхагавад-гите ясно говорится, что йога может очистить и успокоить ум, когда жизненные волны достигают такой высоты, что человеку грозит крах под давлением его обязанностей.

Забота о здоровье с помощью йоги

Ключевым аспектом, который выступает за включение практики йоги в профилактическую медицинскую помощь или терапию, является то, что после некоторого обучения каждый человек может заниматься самостоятельно без особых усилий.

Регулярный ежедневный режим упражнений продолжительностью от 15 до 20 минут быстро дает длительный эффект при многих нарушениях самочувствия и даже заболеваниях. В некоторых случаях – например, при большинстве заболеваний системы кровообращения - она излечивает. Помогает при серьезных заболеваниях, таких как последующее наблюдение после инсульта, сердечного приступа или чего-то подобного. В качестве инструктажа достаточно нескольких индивидуальных занятий или еженедельного занятия в группе йоги. Большинство программ йоги не имеют вредных побочных эффектов, по крайней мере, если они были должным образом разработаны в зависимости от практикующих и их самочувствия.

Тот, кто занимается йогой, берет на себя часть ответственности за собственное благополучие. В результате растет чувство, что вы можете что-то изменить, что вы не находитесь во власти расстройств здоровья или даже болезней. Каждый раз, когда мы практикуемся, мы испытываем удовлетворение, потому что нам удалось выполнить то, к чему мы стремились. Это приводит к более позитивному представлению о себе, что также оказывает благотворное влияние на состояние здоровья.

Люди, которые занимаются йогой, развивают лучшее самосознание. Вы быстрее почувствуете, когда что-то не так (например, когда ваши плечи напрягаются), и с большей вероятностью что-то с этим сделаете, потому что вы отрепетировали, что нужно делать. Практикующие йогу чаще интересуются здоровым образом жизни, придерживаются более здоровой диеты и более осознанно относятся к таким веществам, вызывающим привыкание, как кофе и алкоголь*.

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