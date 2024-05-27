Врачи рассказали, как выспаться при сне на боку

Исследования показывают, что большинство людей могут получить ряд преимуществ для здоровья от сна на боку. Вот в каких случаях рекомендуется спать в этой позе.

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При беременности Американская ассоциация беременных (APA) рекомендует спать на боку. Это обеспечивает лучшее кровообращение во время сна, что приносит пользу как самой женщине, так и будущему ребёнку. Кроме того, в этом положении оказывается наименьшее давление на вены и органы в брюшной полости и вокруг неё. Для комфортного сна также держите колени согнутыми и положите подушку между ног и под живот.

Если у вас изжога (кислотный рефлюкс), то сон на боку может облегчить её симптомы. Если вы спите на левом боку и всё равно страдаете от кислотного рефлюкса, то попробуйте слегка приподнять голову во время сна (отрегулируйте высоту кровати или подложите что-нибудь под ножки).

Симптомы апноэ во сне и храп уменьшатся, если лежать на боку во время сна. Такой сон оставляет дыхательные пути открытыми. Более ранние исследования продемонстрировали, что сон на боку уменьшает лёгкий храп на 80%.

Наконец сон на боку — нейтральное положение для позвоночника и шеи. В такой позе мало шансов навредить спине.

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Лучше всего спать в таком положении, при котором колени и бёдра согнуты. Оно считается лучшим для шеи и позвоночника. Также ложитесь на подушку, которая позволит шее оставаться на одном уровне с позвоночником.

Чтобы снизить вероятность появления боли в плечах, лучше спать, положив руки вдоль тела, а не над головой. Так вы избежите дополнительной нагрузки на плечо. Кроме того, во время сна кладите руку на подушку, а не под неё.

Снижает нагрузку на одно из плеч регулярная смена сторон, на которой вы лежите.

Если вы хотите начать спать на боку, но не чувствуете себя комфортно, то положите подушку под спину. Также поместите подушку между коленями. Поддерживающая подушка и достаточно жёсткий матрас помогут предотвратить перекручивание шеи и болезненность при сне на боку.

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