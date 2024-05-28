Врач рассказала, чем можно заменить мясо в рационе

Врач-терапевт Яна Шмелева рассказала, чем заменить мясо в рационе. Сегодня все больше людей из-за различных причин отказываются от потребления мяса и других продуктов животного происхождения. В магазинах появляются специальные отделы с продуктами для таких покупателей. Среди них можно найти соевые котлеты, пельмени, сыр и молоко, которые по вкусу сравнимы с оригиналами, но по свойствам имеют существенные отличия.

© Вечерняя Москва

— Некоторые соблюдают пост, некоторые придерживаются веганства или вегетарианства, но есть и те, кто просто хочет разнообразить ежедневный рацион, поэтому отказывается от мяса в пользу растительных продуктов. Иногда отказ от животной пищи мотивирован желанием улучшить здоровье и состояние планеты в целом, — заявила Шмелева.

В беседе с корреспондентом интернет–издания «Подмосковье сегодня» она подчеркнула, что использование веганских заменителей мясных и молочных продуктов допустимо и даже полезно.

— Например, тофу. Готовится он из сои и во многих блюдах способен заменить мясо и морепродукты. Он мягкий и пористый, но при отжиме становится более твердым, — рассказала врач. Например, соевый творог может заменить мясо и морепродукты в блюдах. Однако помимо сои стоит добавить в рацион грибы, баклажаны, фасоль, бобовые и цветную капусту, которые также богаты питательными веществами и сравнимы с мясом по калорийности. Важно помнить, что решение об отказе от мяса лучше принимать после консультации с врачом, так как для некоторых людей животные белки необходимы.

Также диетологи назвали семь видов полезных продуктов, богатых белком, на которые стоит налегать с самого утра.