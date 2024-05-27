Терапевт назвала порцию мойвы, обеспечивающей суточной нормой Омега-3

Врачи неоднократно заявляли о пользе жирных кислот для человеческого организма. Например, они помогают нормализовать метаболические процессы, включая жировой обмен, повышают иммунитет, борются с воспалениями суставов и препятствуют онкологическим мутациям клеток.

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Наибольшую пользу здоровью приносит Омега-3, которая в большом количестве содержится в мойве.

Так, по словам врача-терапевта Людмилы Фроловой, в 100 г рыбы содержится 1,44 г Омега-3.

В результате для того, чтобы получить суточную норму жирных кислот, достатоно съесть 100 г этой рыбы.

«В России оптимальным уровнем потребления Омега-3 жирных кислот считается 1 грамм в сутки, максимальный – 3 грамма», – рассказала врач «Газете.ру».

Еще одно достоинство мойвы – высокое содержание антиоксидантов, которые предотвращают негативное воздействие на организм свободных радикалов. При этом мойва подходит для детского питания, поскольку в нем содержится легкоусвояемый белок.

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