Диетологи предупредили о вреде бананов

По словам врачей-диетологов, бананы, действительно полезны при умеренном употреблении. За счет высокого содержания клетчатки, они рекомендованы людям с проблемами ЖКТ, а калий, содержащийся во фруктах, помогает бороться с проблемами сердца.

Однако именно эти свойства банана при злоупотреблении им могут привести к обратным эффектам. Например, со стороны ЖКТ это могут быть вздутие, газы и даже запоры.

Что касается сердечно-сосудистой системы, высокое содержание калия в банане при злоупотреблении фруктом может вызвать гипергликемию, предупредили диетологи в разговоре с ИА Stavropol.Media. Такое состояние приводит к мышечной слабости и нарушению сердечного ритма.

Также злоупотребление бананом может вызвать нарушение веса, спровоцировав его набор.

Также бананы содержат естественные сахара, которые могут быстро повысить уровень глюкозы в крови. Это особенно важно для людей с диабетом или предрасположенностью к нему.

Напомним, по словам врача-эндокринолога Елены Чуракиной, овощи и фрукты обладают свойствами, которые помогают снизить вероятность инсульта. А по словам токсиколога Михаила Кутушова, оливковое масло благотворно влияет на функции мозга.