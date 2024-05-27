Токсиколог рассказал о пользе оливкового масла

По словам токсиколога Михаила Кутушова, оливковое масло благотворно влияет на функции мозга. В частности, содержащееся в оливковом масле соединение олеокантал помогает сохранить когнитивные функции в зрелом возрасте.

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Правда, отметил Кутушов, пользу можно получить при использовании нерафинированного масла первого отжима.

Кроме того, отметил токсиколог, оливковое масло помогает защитить клетки организма от повреждения свободными радикалами. Напомним, именно они становятся причиной возникновения хронических заболеваний.

Также благодаря своими антибактериальным и противовирусным действием, оливковое масло поддерживает иммунитет, повышает уровень «хорошего» холестерина в крови, способствует контролю сахара в крови, нормализует пищеварение.

Еще одна польза оливково масла, о которой известно немногим, лечение кожных заболеваний. Так, этот продукт помогает бороться с экземой и псориазом, пишет «Доктор Питер».

Напомним, по словам врача-эндокринолога Елены Чуракиной, овощи и фрукты обладают свойствами, которые помогают снизить вероятность инсульта.

Кроме того, эндокринолог Зухра Павлова развеяла миф, согласно которому интервальное голодание помогает снизить уровень сахара в крови и уничтожает раковые клетки. Также Зухра Павлова назвала два типа людей, которые могут много есть и при этом не толстеть.