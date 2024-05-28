Доктор объяснил, почему вес не уходит даже при дефиците калорий

Доктор Люстиг объяснил, почему вес не уходит даже при дефиците калорий
Профессор детской эндокринологии Роберт Люстиг отметил, что самым правильным способом похудения является отказ от любого вида сахара. При дефиците калорий лишние килограммы могут не уходить из-за уровня резистентности к инсулину. По мнению эксперта, в таком случае подсчитывать калории бессмысленно.
Врач считает, что потребление сахара является «большой проблемой» и основным фактором, который мешает похудеть. Фруктоза, входящая в состав сахара, метаболизируется как и алкоголь. Чрезмерное употребление сахара чревато пагубными последствиями для организма.
Национальная служба здравоохранения (NHS) США подсчитала, что взрослым достаточно употреблять не более 30 грамм свободных сахаров в день.
Однако сахар вызывает привыкание, отметил Люстинг.
Злоупотребление сахаром вызывает резистентность к инсулину, что приводит к повышению массы тела и трудностям с потерей веса. Лучшим способом похудения профессор назвал снижение уровня инсулина. Для этого нужно отказаться от рафинированных углеводов и диетического сахара, пишет «Южный федеральный».
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