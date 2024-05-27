Терапевт назвал допустимое количество чашек чая в день

Для поддержания водного баланса человеку необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в день. Однако эта рекомендация касается чистой воды. Что касается напитков, в том числе чая, злоупотреблять ими не стоит.

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Так, по словам врача-терапевта, диетолога Одинцовской областной больницы Галины Волковой, в день рекомендовано выпивать не более двух чашек чая.

«Касаемо чая, рекомендуется пить не больше двух чашек черного, либо зеленого чая. Также можно пить травяной чай», — сказала Волкова в интервью РИА «Новости».

Также врач напомнила, что чай содержит кофеин, поэтому пить перед сном его не стоит. Этот совет применим также к кофе. При этом в течнеи дня Волкова советует выпивать не более одной чашки бодрящего напитка.

Волкова также посоветовала не добавлять сахар в чай и кофе, отказаться от пакетированных соков, газировки и других сахаросодержащих напитков.

Между тем, по данным ученых, зеленый чай - это средство профилактики для когнитивных нарушений, воспалений и болезней сердца. Также этот вид чая способен уберечь от прогрессирующего диабета и ожирения, спасти мозг от разрушения клеток.