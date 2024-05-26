Найден простой способ улучшить концентрацию внимания в зрелом возрасте

К проблемам с вниманием в пожилом возрасте может привести лёгкое обезвоживание. Данные исследования опубликованы в American Journal of Human Biology (AJHB).

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«Ученые в несколько разных дней оценили умственные способности 78 человек в возрасте от 47 до 70 лет. Все участники имели доступ к чистой питьевой воде. Их не подвергали обезвоживанию намеренно (как это делали в предыдущих исследованиях). В дни тестирований испытуемых попросили избегать пищи с высоким содержанием жира, кофеина и физических упражнений», — приводит данные эксперимента «Газета.Ru».

У 29–39% испытуемых обнаружили обезвоживание. Рабочая память и гибкость ума при этом оставались на обычном уровне, а вот концентрация внимания значительно ухудшилась.

Чтобы эффективнее работать, людям среднего и пожилого возрастов важно пить достаточно воды, пришли к выводу учёные.

Ранее невролог назвал опасные симптомы обезвоживания. Он подчеркнул, что недостаток воды в организме может грозить серьёзными последствиями.