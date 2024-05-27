Диетологи назвали два упражнения, помогающие сделать талию тоньше

По словам диетологов и специалистов в области похудения, для того, чтобы быстро избавиться от лишнего жира на животе, необходимо выполнять два простых упражнения.

Первое из них – велосипедные скручивания. Специалисты советуют делать по 15-20 подходов на каждую сторону, повторяя упражнение по три раза на сторону.

Проработать мышцы нижнего отдела живота помогут обратные скручивания. Количество подходов и повторений такое же, как при велосипедном скручивании.

Специалисты утверждают, что эффект от упражнений будет заметен уже через неделю. Однако добиться успеха можно будет при регулярном выполнении упражнений и при условии, что они выполняются правильно.

Ранее врач рассказал о вреде привычки проходить ежедневно по 10 000 шагов, а также сообщалось, что планка по утрам поможет убрать до 3 кг лишнего веса и сделать плоский живот.