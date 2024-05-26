Эксперт по фитнесу объяснила, как добиться идеального тела после 50 лет

С возрастом поддержание здорового и активного образа жизни становится всё более важным. Тем не менее в Интернете слишком много информации на эту тему, поэтому новичкам легко запутаться. Кейт Мейер, сертифицированный личный тренер Garage Gym Reviews, рассказала, как прийти в форму после 50 лет.

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Продолжайте заниматься силовыми тренировками. Они помогают поддерживать мышечную массу, плотность костей, а также хороший метаболизм.

Не забывайте о кардио. Исследования показывают, что такие нагрузки поддерживают здоровый контроль веса и общую физическую форму. Особенно важны подобные упражнения для снижения вероятности возникновения целого ряда возрастных заболеваний, включая болезни сердца. Также особенно эффективны кардио в сочетании с силовыми тренировками.

Сосредоточьтесь на балансе и подвижности. Чем лучше у вас подвижность и баланс, тем ниже риск падений и травм с возрастом. Включите в программу тренировок упражнения, направленные на развитие этих навыков.

Больше двигайтесь в течение дня. Это позволит нейтрализовать отрицательные последствия длительного сидения.

Оставайтесь увлажнёнными. Это помогает пищеварению, усвоению питательных веществ и поддержанию уровня энергии. Кроме того, правильная гидратация связана с замедлением старения и улучшением здоровья в долгосрочной перспективе.

Отдавайте приоритет сну. По данным Национального института здоровья, достаточное количество сна улучшает настроение, когнитивные способности и общее состояние здоровья. А вот при его недостатке повышается риск возникновения хронических болезней.

Сосредоточьтесь на питании. Сбалансированная диета, богатая питательными веществами, помогает бороться с воспалениями. Благодаря этому вы станете энергичнее, будете восстанавливаться после тренировок быстрее. Кроме того, правильное питание защищает от болезней сердца, диабета, когнитивных расстройств.

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Сделайте свой распорядок дня последовательным. Это позволит вам прогрессировать со временем.

Выполняйте упражнения, которые вам действительно нравятся. Так вам будет проще сохранять мотивацию и двигаться к своим целям.

Найдите приятеля по фитнесу. Он поможет вам повысить мотивацию к занятиям спортом, сделает вас ответственней. Исследования демонстрируют, что занятия физической активностью вместе с другим человеком связаны с улучшением физической формы и лучшим соблюдением режима тренировок.

Получайте белок. Исследования показывают, что увеличение потребления белка способствует поддержанию и восстановлению мышц. Это поможет вам оставаться активными и сильными с возрастом. Международная исследовательская группа в 2013 году порекомендовала пожилым людям в сутки потреблять от 1,0 до 1,2 г белка на 1 кг массы тела.

Посещайте врача. Регулярные осмотры помогут вам следить за здоровьем.

Не пренебрегайте психическим здоровьем. Оно так же важно, как и физическое благополучие. Стресс может с возрастом нанести большой вред телу.

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