Врач посоветовал неочевидный способ охладиться в жару

И хоть это звучит как что-то невероятное, но на самом деле способ рабочий, главное — не перестараться, особенно при наличии хронических заболеваний. Как перец чили может помочь в жару и что ещё можно съесть, чтобы пережить пекло, и рассказал специалист.

Продукты против жары

Весна уже почти закончилась, и несмотря на недавние заморозки, во многих регионах России уже наступила по-настоящему летняя погода. Поэтому терапевт Тимур Асанов рассказал, с помощью каких продуктов можно спастись от жары.

мята; лесные ягоды; брокколи; листовые овощи; огурцы; помидоры; сельдерей; перец чили.

Больше всего вопросов из списка вызывает перец чили, но специалист объяснил, как это работает. Острые продукты, приправы и блюда (особенно индийской и паназиатской кухни) улучшают кровообращение и усиливает потоотделение, которое помогает охладить организм.

Однако важно соблюдать меру в острых блюдах и избегать их, если есть проблемы с ЖКТ, сообщил News.ru.

Польза перца чили

Помимо того, что перцем чили можно хорошо охлаждаться в жару, у него есть ещё несколько приятных бонусов. Например, он помогает похудеть и повышает женское либидо. А зачем ещё стоит добавлять чили в рацион — можно узнать здесь.