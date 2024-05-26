Диетолог назвала самые полезные и вредные супы

Принято считать, что любые супы полезны и легко усваиваются организмом. Однако это не совсем так. Некоторые разновидности этого блюда способны нанести вред здоровью. Какие виды супов стоит есть чаще, а от каких лучше отказаться, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

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Полезные супы

По словам диетолога Елены Соломатиной, самыми полезными супами считаются овощные на нежирном бульоне. Поэтому любые борщи и щи, приготовленные без мяса или на диетическом мясе, можно есть часто, не боясь последствий.

— Бобовые и гороховые супы на нежирном бульоне считаются полезными, но лучше не варить их на костном бульоне, чтобы сохранить его свойства. Такие супы еще можно взбить блендером, тогда они будут усваиваться лучше, — порекомендовала собеседница «ВМ».

При похудении рекомендуется есть овощные супы, потому что они даруют ощущение сытости и из-за грелина в их составе есть второе хочется уже не так сильно, отметила специалист.

— Так как сейчас у многих людей недобор клетчатки, часто могут возникать проблемы с ЖКТ, иммунной и нервной системами, тяга к вредным продуктам. Поэтому, подкармливая микробиом клетчаткой в виде овощных супов, человек начинает чувствовать себя лучше. К такому обеду допустимо добавить ложку сметаны. Это немного изменит калорийность конечного продукта, но не нанесет вреда, — заверила врач.

А вот грибные супы больше полезны в виде пюре, подчеркнула Соломатина:

— Потому что в грибах содержится вещество хитозан. Он не дает усваиваться полезным компонентам и вызывает дискомфорт в кишечнике. В измельченном варианте он, наоборот, способствует выработке желудочной секреции.

Рыбные супы тоже очень полезны для организма, считает специалист.

— Особенно полезны супы из нежирной рыбы, потому что в ней содержатся омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. Такие супы можно варить и на консервах, но важно, чтобы они были с хорошим составом, несильно жирные и копченые, — предупредила диетолог.

Вредные супы

Среди супов есть и те, которые не стоит есть слишком часто, уверена Соломатина.