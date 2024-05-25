Врачи перечислили ускоряющие старение организма продукты

Среди них чипсы, пончики, картофель фри, газировка и другие, рассказал в беседе с РИА Новости кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад.

По его словам, трансжиры, крахмал, фруктоза и растительное масло в фастфуде повреждают ЖКТ и нарушают обмен веществ. Постоянное употребление продуктов с «пустыми калориями» и бедных питательными веществами может стать причиной возникновения инсулинорезистентности или хронического дистресса, а также воспаления и других недугов, отметил специалист.

Ранее эндокринологи назвали продукты, от которых болит голова. В этот список попало переработанное мясо, сыры, алкоголь и шоколад.