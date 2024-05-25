Как увеличить продолжительность жизни с помощью тренировок

Учёные из Сиднейского университета изучили влияние времени тренировок на риск сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти. Их исследование опубликовано в журнале Diabetes Care.

Предыдущие работы уже показали, что утренние и вечерние упражнения по-разному влияют на организм. Теперь учёные обнаружили, что тренировки в вечернее время сильнее всего снижают риск преждевременной смерти и вероятность развития сердечно-сосудистых и микрососудистых заболеваний.

Исследование было основано на эксперименте с участием почти 30 тыс. людей с ожирением и диабетом. За средний период наблюдений в восемь лет было зарегистрировано 1425 смертей, 3980 сердечно-сосудистых и 2162 микрососудистых заболевания.