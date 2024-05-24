Невролог дал советы по уборке дома без вреда здоровью

Иногда боли в пояснице могут возникнуть не только при больших физических усилиях, но и при проведении простой уборки. По мнению эксперта лаборатории «Гемотест» невролога Екатерины Демьяновской, все дело в неправильном распределении нагрузки и неудобной позе, принимаемой домохозяйками при работе по дому. Об этом специалист рассказала в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

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«Так бывает, если пылесос неудобный или очень тяжелый, а трубка, к которой крепится шланг, не регулируется по высоте. В этом случае придется сильно наклоняться вперед и мышцы испытывают дополнительную нагрузку, чтобы удержать позвоночник в положении сгибания, а поясничный отдел, плечевой пояс и шея перенапряжены. После такой уборки может появиться боль и в других отделах спины», - предупреждает невролог.

По мнению Демьяновской, постоянно сутулая поза может также вызывать боль не только в позвоночнике, от нее пострадают и внутренние органы человека. Однако, не стоит пылесосить и с идеально прямой спиной, поскольку это переведет нагрузку на руки, что чревато болью в суставах и мышцах плечевого пояса.

Во избежание неприятных последствий уборки для организма, врач советует пылесосить слегка наклонившись и выставив вперед одну ногу. При этом свободной рукой лучше упереться в бедро. Данная поза перераспределит вес тела и снимет нагрузку с поясницы.