40-летние пользователи сети сделали предупреждение людям вдвое младше себя

40-летние пользователи сети дали советы людям вдвое младше себя. Предупреждения молодым о возможных последствиях их поведения сейчас мужчины и женщины оставили в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Многие люди обратили внимание на важность занятий спортом.

«В 40 лет мой отец начал регулярно посещать спортзал. Никакого экстрима, просто тренировки. Ему 87, и его здоровье до сих пор отменное. Врачи говорят, что это благодаря физкультуре», — tizod, пользователь Reddit.

Другие пользователи призвали начинать следить за здоровьем уже сейчас — минимизировать вредные привычки и вовремя посещать стоматолога.

«От вредных привычек со временем становится сложнее отказаться, они приведут к проблемам со здоровьем на всю оставшуюся жизнь. Может, не катастрофически, но все равно: суставы, боли», — juicybananas, пользователь Reddit.

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«Если вы перестали ходить к стоматологу, потому что родители перестали вас заставлять, подумайте еще раз. Сам я тоже сделал этот неумный выбор, что повлияло на мою жизнь на годы вперед», — Funandgeeky, пользователь Reddit.

Еще один комментатор попросил заботиться о здоровье и благополучии родителей, бабушек и дедушек.

«В 20 лет люди вокруг еще живы, не сошли с ума, в целом в порядке. К 40 годам те, на кого вы всегда полагались, могут начать полагаться на вас. Если вам повезет, у вас все еще будет два родителя, которые могут позаботиться о себе, а может, уже после 30 вы будете заботиться о неизлечимо больных или невменяемых членах семьи», — arothmanmusic, пользователь Reddit.

Ранее женщины назвали мужские черты, которые, по их мнению, недооценены самими мужчинами. Некоторые заявили, что им нравится мужская седина, и призвали мужчин не закрашивать ее.