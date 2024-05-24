Названы продукты, в которых больше всего витамина А

Больше всего витамина А содержится в говяжьей печени, моркови, петрушке, укропе и шпинате, рассказала NEWS.ru врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская. При этом она подчеркнула, что стоит с осторожностью относиться к употреблению говяжьей печени. По ее словам, в 100–200 граммах этого продукта содержится недельная норма ретинола.

Продукты — чемпионы по содержанию витамина А: говяжья печень, морковь, петрушка, укроп и шпинат. Но важно учитывать, что в 100–200 г приготовленной говяжьей печени содержится примерно недельная норма ретинола, поэтому больше этого количества в неделю есть не стоит, — пояснила Малиновская.

Физиотерапевт ранее рассказала, что больше всего витамина Е содержится в подсолнечном, соевом, кукурузном, хлопковом и льняном маслах. Специалист отметила, что восполнить дефицит витамина также можно при помощи проросших зерен пшеницы, кукурузы, овса и ржи.

Что касается витаминов группы В, то они содержатся в говяжьей печени, молочных продуктах и яйцах, подчеркнула Малиновская. Также этот тип витаминов присутствует в некоторых видах рыбы, в том числе скумбрии и лососе, уточнила врач. Врач посоветовала еще включить в рацион шпинат, бананы, овес, орехи и соевое молоко.