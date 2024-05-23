Стало известно, как неправильное питание в детстве влияет на здоровье в будущем

Исследователи обратили внимание на то, что употребление такой «мусорной еды» приводило к сходным метаболическим изменениям, характерным для пожилых людей. Эти изменения включают повышение уровня сахара и холестерина в крови, а также увеличение жировой ткани в организме.

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Главный исследователь Нэнси Бабио отметила, что здоровье детей в этом возрасте может стать похожим на состояние здоровья пожилых людей из-за пищевых привычек, формирующихся в раннем детстве. Ученые подчеркнули, что родители играют ключевую роль в формировании пищевых привычек у детей, и что эти привычки могут иметь долгосрочные последствия для здоровья.

Исследование также выявило, что замена ультраобработанных продуктов на более здоровую пищу приводит к улучшению метаболических показателей. Это подтверждает важность здорового питания в раннем детском возрасте для предотвращения развития возрастных заболеваний в будущем.

Ранее дерматолог сообщила, что кожа начинает стареть уже в 17 лет. Также кето-диета угрожает ускоренным старением.