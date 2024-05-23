Эксперт назвала важное правило в еде для занимающихся физкультурой

Однако, нутрициолог Катерина Кузина рассказала «Вечерней Москве», какие продукты все же следует исключить из рациона после похода в фитнес-клуб.

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Так, по словам эксперта, жирная пища, включая фастфуд, чипсы и высококалорийные закуски, замедляет пищеварение и лишена необходимых питательных веществ. Алкоголь также вредит, обезвоживая организм, замедляет синтез белка и вредно влияет на качество сна.

Кроме того, не рекомендуется пить кофе, так как кофеин сразу после тренировки может увеличить уровень кортизола. Соленые закуски могут вызвать задержку жидкости в организме и повысить кровяное давление, а сырые овощи, такие как морковь и сельдерей, содержат мало калорий и необходимых питательных веществ, отчего могут вызвать вздутие живота.

Наконец, жевательная резинка может вызвать вздутие живота и дискомфорт в желудке из-за проглатывания воздуха.

Лучше всего после тренировки съесть больше белка, например, греческий йогурт, яйца или постное мясо и сложные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб). Важно также пить достаточное количество воды или спортивных напитков для восполнения потери жидкости.

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