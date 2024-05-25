Как привычка чистить зубы противоположной рукой облегчает жизнь

Как часто мы задумываемся о том, что делаем и как мы это делаем? Конечно, это не касается серьёзных вопросов, как покупка квартиры или выбор того, куда отправиться в отпуск.

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Но задумываемся ли мы о своих действиях, когда пишем, пьём чай или, скажем, чистим зубы? Нет. Мы просто это делаем. Механически.

Но что, если мы скажем, что если взять зубную щётку в противоположную руку, то это поможет вам облегчить жизнь и развить полезные навыки?

Улучшаем жизнь через зубы

Учёные доказали, что если периодически подключать к действию не ведущую руку, то это активирует полушарие, отвечающее за творчество. Например, если вы правша, то переложив щётку в левую руку, вы заставите активнее работать левое полушарие.

Также помимо активации мозговой активности, непривычные для человека действия способствуют выработке в мозгу особого вещества, защищающего от депрессии.

Таким образом, если каждый день чистить зубы другой рукой, то это улучшит вашу память и поднимет настроение.

Почему именно чистка зубов?

Конечно, любое нетипичное действие способствует более активной работе мозга и улучшению настроения. Но почему учёные советуют начать с чистки зубов?

Ответ прост.

С этой утренней процедуры каждый человек начинает свой день. Чтобы максимально получить пользу от новой привычки, важно начинать с неё день. Очень важно делать это именно утром. И вот что вы получите в итоге.

1. Преодоление трудностей

Чистка зубов непривычным способом, да ещё и спросонья, научит вас выполнять непривычные и трудные вещи. Повторяя этот ритуал изо дня в день, человек приучается к преодолению трудностей. Впоследствии вы привыкнете к сложностям с утра и переключите эту привычку на всю жизнь.

Часто мы откладываем сложные задачи или неприятные встречи на потом, и возвращаемся к ним тогда, когда уже устали. Привычка сталкиваться с трудностями с утра поможет вам легче и быстрее решать сложные задачи в первой половине дня, и уже к вечеру быть в приподнятом настроении.

2. Будь в моменте

Выполнение сложных и непривычных вещей с утра заставит ваш мозг протестовать и «включиться». Вы начнёте осознавать то, что делали изо дня в день, на автомате. Вы почувствуете неудобство, заметите, как правильно взять щётку, открыть рот. Вы научитесь быть в моменте и концентрироваться на происходящем.

В современном мире мы часто отвлекаемся на посторонний шум, витаем в облаках, делаем многие вещи на автомате и много думаем вместо действий. Всё это снижает нашу эффективность как в работе, так и в целом.

Привычка чистить зубы противоположной рукой научит нас концентрироваться на конкретном моменте. И спустя время вы заметите, что ваше внимание стало более качественным, вы легче начнёте запоминать нужную информацию, концентрироваться на главном. Тем самым уже через пару месяцев вы станете намного эффективнее, чем ранее.

3. Отсрочка старения

Нейробиолог Лоуренс Катц провёл ряд исследований, которыми доказал, что выполнение привычных действий непривычным способом способно сохранить умственные способности у пожилых людей, а также снизить риск различных расстройств и «старческих заболеваний».

Чистка зубов или приём пищи другой рукой способно не только снизить риск подобных проявлений у пожилых людей, но и является хорошей профилактикой раннего старения.

Выполняя обычные действия привычным способом, мы не развиваем мозг, которому важно пребывать в активности. Нарушая привычный порядок действий, мы формируем в головном мозге новые нейронные связи, тем самым разгружая и тренируя его одновременно.

Попробуйте внедрить эту забавную, но полезную привычку в свою жизнь и посмотрите, как изменится ваше самочувствие и состояние здоровья.

Самые смелые могут не останавливаться на чистке зубов, а тренировать мозг другими подобными упражнениями. Ходите домой новыми маршрутами, ешьте суп и расчёсывайтесь другой рукой, измените привычки!