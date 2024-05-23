Врачи объяснили, почему не стоит пить алкоголь в бане

Телеврачи Елена Малышева и Герман Гендельман напомнили россиянам об опасных привычках при посещении бани и сауны, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем вплоть до смерти.

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Так, врачи подчеркнули, что обливаться холодной водой, прыгать в снег или бассейн после парилки категорически запрещено. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и людей старше 50 лет, а также людей с гипертонией, ожирением или сахарным диабетом.

«Когда вы в бане, сердцебиение учащается, потому что жарко, и вы отдаёте тепло. И вот вы бросаетесь в снег или обливаетесь ледяной водой, что резко стимулирует парасимпатическую систему и урежает ритм. Это может привести к любым нарушениям ритма. Но самое опасное, что сердце просто может остановиться, и вы можете умереть», — предупредил Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!».

Еще одна привычка, от которой стоит отказаться, это употребление спиртного в бане. По словам Малышевой, спиртное приводит к повышенной потере жидкости организмом. В бане этот процесс только усугубляется. В результате потеря жидкости в больших количествах приведет к скачкам давления.

«Последствием станет резкое ухудшение самочувствия, вплоть до обморочного состояния и потери сознания», - предупредили врачи.

Ранее Малышева заявила, что мясо ни в коем случае нельзя сочетать с красным вином. Между тем, по словам диетолога Сергея Морозова, шашлык лучше всего запивать красным сухим вином.