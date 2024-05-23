Гинеколог назвала опасные признаки предменструального синдрома

Предменструальный синдром может проявляться разнообразными симптомами, говорит врач-гинеколог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Конакова. Какие признаки ПМС являются нормой, а при каких надо обращаться к врачу, она рассказала «Ленте.ру».

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По словам врача, предменструальный синдром в той или иной степени испытывают 80 процентов женщин. Самыми распространенными жалобами она назвала болезненность и чувствительность груди, головные боли, вздутие живота, прибавку в весе, отечность, снижение либидо, усталость и раздражительность.

Причины возникновения ПМС не до конца изучены. Считается, что главную роль играют изменения уровней гормонов в женском организме: эстрогена, прогестерона и серотонина Мария Конакова врач-гинеколог

Гинеколог отметила, что в большинстве случаев симптомы ПМС являются нормой, но если они снижают качество жизни, то нужно обратиться к врачу. Гинеколог рассказала, что для постановки диагноза пациенток обычно просят в течение двух месяцев записывать симптомы и их интенсивность в разные дни цикла. «Требуется наличие не менее пяти симптомов, из которых четыре будут поведенческими, и только один может быть чисто физиологическим», — рассказала специалистка. Она добавила, что у одного-двух процентов женщин встречается тяжелая и опасная форма ПМС, при которой случаются вспышки гнева, сильная тревога и подавленное настроение.

Специалистка рассказала, что боль в области живота тоже является поводом записаться на прием. Она уточнила, что в первые дни менструации может возникнуть легкая болезненность, но во время ПМС ее обычно не бывает. Если же она появляется и тем более становится сильной, это может указывать на дисменорею, когда тело слишком сильно реагирует на действие простагландинов, миому матки или эндометриоз.

Ранее акушер-гинеколог Евгений Шиповский развеял популярные мифы о менструации. Он назвал неверными убеждения, что во время месячных нельзя заниматься спортом и нужно терпеть боль.