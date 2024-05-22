Стало известно, сколько россиян стараются придерживаться правил ЗОЖ

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты нового опроса. Оказалось, что абсолютное большинство россиян соблюдают ЗОЖ (88 %). Прежде всего это правильное питание, физические нагрузки и отказ от вредных привычек. 35 % опрошенных лишь иногда придерживаются полезных правил. Только 11 % респондентов признались, что вовсе не соблюдают принципы здорового образа жизни.

Интересно, что 33 % россиян оценивают свое здоровье как хорошее. 49 % - дают своему физическому состоянию удовлетворительную оценку. 16 % сильно обеспокоены ситуацией.

Россияне уверены: их здоровый образ жизни связан с психологическим благополучием, активностью (20 %), соблюдением режима труда и отдыха (13 %) и регулярными медицинскими осмотрами (10 %).