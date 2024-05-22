Эндокринолог рассказал, что подсолнечное масло полезнее оливкового

Вопреки стереотипам, подсолнечное масло по некоторым показателям полезнее оливкового, рассказала эндокринолог Алена Барредо. О пользе масел она поговорила с NEWS.ru.

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По словам Барредо, оба масла хороши по разным характеристикам, но, как оказалось, в подсолнечном содержится большое количество фитостерола, который является природным антиоксидантом.

«[Подсолнечное масло] уменьшает всасывание холестерина в кишечнике, обладает антираковой активностью, уменьшает риск возникновения инсультов», — объяснила врач.

Диетолог добавила, что подсолнечное масло также содержит большое количество витамина Е, улучшающего качество кожи и сосудов и положительно влияющего на гормональную систему. Этот витамин также стимулирует выработку тестостерона у мужчин и прогестерона с эстрогенами у женщин. Кроме того, в подсолнечном масле есть фосфолипиды, участвующие в работе печени и нервной системы, заключила Барредо,

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