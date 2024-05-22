Диетолог порекомендовал, как справиться с привычкой заедать стресс

Чтобы справиться с привычкой заедать стресс, нужно придерживаться правильного питания, рассказала Пятому каналу диетолог Ольга Лушникова. По ее словам, также следует соблюдать правильный режим питания в течение дня.

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Эксперт отметила, что нужно отличать эмоциональный голод от физического. Если голод вызван физиологическими потребностями, он будет постепенно нарастать, а эмоциональный голод возникает внезапно.

"Физиологический голод чаще всего связан с неприятными ощущениями в области желудка. Это могут быть дискомфорт, пустота, урчание, даже подташнивание. Сопровождается головокружением, слабостью, туманом в голове, иногда даже тремором конечности. При эмоциональном голоде, естественно, такого не наблюдается", — объяснила специалист.

Диетолог добавила, что также нужно осознанно относиться к каждому приему пищи и делать полезные перекусы. Кроме того, важно помнить, почему возник стресс, чтобы избавиться от привычки заедать его. Негативные эмоции являются настоящим врагом здоровья, и их нужно уметь принимать и переживать, а не прятать в себе, заключила Лушникова.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что стресс является неотъемлемой и важной частью жизни. По ее словам, это важное состояние организма, которое поможет эффективно пережить только физическая нагрузка.