Гастроэнтеролог предупредил о вреде роллов

Роллы и суши готовят с использованием морепродуктов, которые благотворно влияют на здоровье. Например, рыба, используемая в роллах, богата белками, витамином D, жирными кислотами Омега, фосфором, йодом, магнием и другими микронутриентами.

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Также несомненную пользу принесут листы нории, которые не подвергаются тепловой обработке, поэтому сохраняют в себе кальций, фосфор, натрий, йод, железо, а также витамины А, Е и С.

Также полезны соевый соус и васаби, отметила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова в разговоре с «Подмосковье сегодня».

Однако злоупотреблять роллами и суши все же не стоит, подчеркнула врач. По ее словам, эти блюда не подходят людям с диабетом, поскольку содержат сахар и рисовый уксус, а сам рис в роллах отличается от обычного: он менее питательный.

«Большое количество риса может привести к незапланированному набору веса, а индивидуальная непереносимость ингредиентов грозит аллергией», – подытожила гастроэнтеролог.

Между тем, ранее врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала о пользе суши и роллов. Также была названа еда, ускоряющая старение, и продукты, полезные для здоровья сосудов.