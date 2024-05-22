Как правильно считать активность на тренировке: по шагам или минутам

Исследователи из Центра женского здоровья им. Бригама в Бостоне решили выяснить, как лучше измерять показатели физической активности — в минутах или шагах. Научный труд был вдохновлен популярностью фитнес-браслетов и умных часов.

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«Существующие рекомендации по физической активности в первую очередь касаются продолжительности и интенсивности занятий, но не содержат рекомендаций по количеству шагов», — отметила Рикута Хамайя, ведущий автор исследования.

Как ни странно, исследователи пришли к выводу, что выбор между шагами и минутами не имеет большого значения — предпочтительный формат цели в тренировках зависит от вашего образа жизни.