Как правильно считать активность на тренировке: по шагам или минутам
Исследователи из Центра женского здоровья им. Бригама в Бостоне решили выяснить, как лучше измерять показатели физической активности — в минутах или шагах. Научный труд был вдохновлен популярностью фитнес-браслетов и умных часов.
«Существующие рекомендации по физической активности в первую очередь касаются продолжительности и интенсивности занятий, но не содержат рекомендаций по количеству шагов», — отметила Рикута Хамайя, ведущий автор исследования.
Как ни странно, исследователи пришли к выводу, что выбор между шагами и минутами не имеет большого значения — предпочтительный формат цели в тренировках зависит от вашего образа жизни.
«Для некоторых, особенно для молодых людей, физические упражнения могут включать в себя такие виды деятельности, как теннис, футбол, ходьбу или бег трусцой, которые легко можно отслеживать с помощью шагов, — объяснила эксперт. — Однако для других это могут быть велосипедные прогулки или плавание, когда контролировать продолжительность упражнений проще».