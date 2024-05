Какие продукты нельзя употреблять людям с высоким холестерином

Людям с повышенным холестерином в крови не рекомендованы жирные блюда и колбасы. Однако есть ряд продуктов, которые нельзя причислить в этот список, но они все равно вызывают повышение холестерина.

К таким продуктам издание Eat This, Not That! причислило батончики мюсли, которые часто позиционируют как здоровые закуски.

Эксперты напомнили, что нередко в них содержится пальмовое масло, что плохо сказывается на уровне холестерина в крови.

Грейпфрут не рекомендуется тем, кто борется с высоким уровнем холестерина и принимает некоторые лекарства, например, симвастатин и аторвастатин, добавили эксперты.

Также в список продуктов, вредных при высоком холестерине, включили попкорн, нефильтрованный кофе, содержащий дитерпены, препятствующие усвоению жиров и переработке холестерина в организме..

Также эксперты посоветовали ограничить употребление напитков с сахаром, поскольку они богаты углеводами. Не менее вредной помимо прочего назвали замороженную пиццу и выпечку.

Ранее эксперт рассказала, насколько важна фолиевая кислота для организма человека. Также диетолог указала на бесполезность известного с детства блюда.