Диетолог раскрыла неожиданную пользу огуречного рассола для здоровья

Маринованные огурцы, а также рассол, как оказалось, могут быть очень полезны для здоровья и даже помогают похудеть. Об этом сообщила диетолог Бет Червони из Кливлендской клиники в США.

Соленья, как правило, содержат клетчатку, антиоксиданты и витамины, полезные для здоровья глаз и сердца. Кроме того, маринованные огурцы являются отличным источником пробиотиков, которые, как известно, способствуют здоровью кишечника.

Ещё одним преимуществом продукта является совсем небольшое содержание калорий, что помогает поддерживать здоровый вес тела. Положительное влияние оказывает и огуречный рассол — благодаря электролитам. В частности, такая вода способствует уменьшению мышечных спазмов, а также может предотвратить резкие колебания и скачки уровня сахара в крови.

И как вишенка на торте: вода, в которой маринуются огурцы, помогает похудеть. Это связано с содержанием уксуса в такой жидкости.

Огуречный рассол может помочь обуздать аппетит, стабилизируя уровень сахара в крови. А похудеть и контролировать аппетит легче, когда уровень сахара в крови стабилен.

Но следует учитывать, что рассол богат натрием и сахаром. Это важно учитывать людям с диабетом и высоким артериальным давлением.