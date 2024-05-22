Косметолог раскрыла пользу чайного гриба

Чайный гриб может помочь при борьбе с кожными проблемами, рассказала в беседе с интернет-изданием Regions косметолог Марина Герасимова. По ее словам, этот напиток обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Антибактериальные свойства чайного гриба эффективно борются с бактериями, вызывающими угри. Еще его противовоспалительные свойства смягчают зуд и раздражение при дерматите, — объяснила медик.

Косметолог отметила, что чайный гриб также содержит дрожжи и уникальные полезные бактерии. Кроме того, он может ускорить процесс заживления при легких ожогах, заключила Герасимова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что напиток из чайного гриба обладает общеукрепляющим действием и повышает иммунитет, однако стоит помнить, что некоторым людям он противопоказан. В частности, по ее словам, это люди с повышенной кислотностью, язвенной болезнью и другими заболеваниями ЖКТ в острой фазе.

До этого невролог Марина Василенко рассказала, что головные боли могут вызвать напитки с кофеином, такие как кофе, чай или кола. По ее словам, мигрень могут спровоцировать и продукты, содержащие тирамин. Речь идет о сырах, оливках, квашеной капусте и чайном грибе.