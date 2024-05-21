Эксперт назвала лучшее время для тренировок

Важно исходить из собственных ощущений при выборе времени для тренировок. Об этом рассказала эксперт по оздоровлению организма и питанию Евгения Гладкина.

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При этом отметила, что есть ряд научных исследований о том, как время тренировки сказывается на сердечно-сосудистой системе. Как утверждают некторые специалисты, самое оптимальное время для спортивных занятий, которое максимально помогает людям предотвратить и инсульт, и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, это 11 утра.

— То есть такое время для многих покажется совершенно неудобным и нереальным, потому что это рабочее время у большинства людей, тем не менее, выяснилось, что именно 11 утра», — отметила Гладкина в комментарии «Радио 1».

На втором месте, по словам эксперта, интервал с 8 утра до 11. То есть это утренний период, когда человек обычно просыпается. Гладкина отметила, что это время тоже очень хорошо подходит с точки зрения профилактики различных заболеваний.

В то же время эксперт добавила, самое важное это регулярность и дисциплина, тогда организм человека подстраивается под определенный график.

В свою очередь психолог медицинской компании Дарья Якуба посоветовала поначалу заниматься недолго — по 15—20—30 минут, а затем постепенно увеличивать продолжительность тренировок при желании, передает RT.

Занятия спортом — это лучший способ поддерживать себя в форме. После тренировки стоит перекусить, чтобы восстановить силы. Однако есть некоторые продукты, которых следует избегать, так как они могут замедлить процесс восстановления и даже навредить здоровью. Нутрициолог Катерина Кузина в беседе с «Вечерней Москвой» составила список того, что нужно исключить после похода в фитнес-клуб.