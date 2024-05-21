Для того, чтобы организм не испытывал дефицит белка, врач-диетолог Бонни Тауб-Дикс рекомендует придерживаться суточной нормы потребления. При этом она отметила, что эта норма зависит от пола, возраста, общего состояния человека и его физической активности.

Так, в среднем женщинам рекомендовано употреблять до 46 гр белка, а мужчинам на 10 гр больше.

Эти нормы корректируются, если женщина находится в положении, отметила врач. Также потребность в белке увеличивается с возрастом.

Зато при сидячем образе жизни необходимо потреблять около 0,8 г белка на 1 кг массы тела в сутки.

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