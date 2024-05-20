Нутрициолог рассказала о пользе специй для людей «серебряного» возраста

Нутрициолог Ирина Семаева рассказала, что пенсионерам следует избегать добавления в пищу большого количества соли. Полезнее будет заменить ее на травы и специи, которые также придадут еде ярко выраженный вкус.

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Медик пояснила, что вред соли заключается с замедлении выведения жидкости из организма. Это может провоцировать отечность и со временем изнашивать мочевыделительную систему. В качестве альтернативы Семаева рекомендует пряные специи и травы.

Также можно добавить в рацион людей «серебряного» возраста чеснок и лук. Они помогут повысить иммунитет, а также снизить сахар в крови и давление, передает Life.ru.

Лучше всего при борьбе с лишним весом помогает корица. Эта распространенная специя способствует сжиганию жировой ткани и стимулированию обмена веществ.

Потребление натощак черного тмина, имбиря, корицы и некоторых других пищевых добавок может способствовать снижению уровня глюкозы в крови у людей, страдающих сахарным диабетом. Об этом свидетельствует исследование ученых из университета Сарагосы в Испании.