Что такое личи и в чем его польза и вред

Личи — плоды вечнозелёного дерева семейства сапиндовых, которые известны под названием «драконий глаз» или «китайская слива». Это неслучайно, ведь личи родом из Китая. Плоды обладают необычным внешним видом и вкусом, который чем-то схож с виноградом. Главная польза личи — в большом количестве витаминов. Но с фруктом нужно быть аккуратнее из-за содержащихся в нём токсинов.

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Эксперт статьи: офья Перикова, врач-гастроэнтеролог сервиса BestDoctor

Проще говоря, личи — это экзотический фрукт.

Может показаться, что личи больше похожи на ягоды. Однако нет, это именно фрукты.

Плоды у личи диаметром не более 3 см. Цвет кожуры — красноватый или розовый. Она плотная, но при этом легко убирается со зрелого плода.

Внутри белая мякоть (или почти прозрачная), по текстуре напоминает желе. Внутри мякоти крупная косточка. Как и кожура, она несъедобная.

Спелое личи сладкое и кисловатое. Вкус у личи похож одновременно на виноград, землянику и розу. Мякоть плода имеет лёгкий вяжущий эффект — не такой, как у хурмы.

В России сезон личи наступает с декабря и длится по январь. В это время можно попробовать самые спелые фрукты.

Питательные вещества личи

энергетическая ценность — 66 ккал;

углеводы — 16,53 г;

белки — 0,83 г;

жиры — 0,44 г.

Как люди узнали о личи

Впервые личи упоминается в письменных источниках 1059 года до нашей эры. Этот плод появился в Китае, его находили на юге страны. Постепенно личи стали выращивать на соседних территориях Юго-Восточной Азии и на прибрежных островах.

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В конце XVII века личи завезли в Бирму, а 100 лет спустя — в Индию. В начале XIX века плоды «китайской сливы» появились в теплицах Англии и Франции.

В современном мире личи выращивают в странах Азии, Южной Африки, Австралии и нескольких штатах США, Флориде и Калифорнии. Но основными поставщиками личи на экспорт остаются Китай и Индия.

Как выбрать спелое личи

Нужно ориентироваться на цвет кожуры. Если видите светло-жёлтый фрукт, лучше не берите — скорее всего, он незрелый.

Коричневый оттенок — признак испорченного личи.

На кожуре не должно быть вмятин и пятен. Розовый или малиновый цвет говорит о спелости фрукта.

Как правильно есть личи

Всё просто: - фрукт нужно тщательно помыть; - сделать на кожуре надрез — небольшой или вдоль всего плода; - снять кожуру; - внутри мякоти — косточка, которую нужно достать и съесть мякоть.

Польза личи

«Личи содержат много клетчатки, антиоксидантов, в том числе витамины группы С, железо, цинк, магний, калий, кальций. В них есть пектины, которые уменьшают воспалительные процессы в кишечнике и обладают обволакивающим свойством. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы личи могут помочь в профилактике атеросклероза, так как содержат никотиновую кислоту», — рассказала врач-диетолог Инге Давтян.

Какой ещё пользой обладает личи?

Является антиоксидантом

Плоды личи содержат растительные соединения — полифенолы. Они работают как антиоксиданты. Это значит, что они помогают защитить клетки организма от повреждений, вызванных воспалением, стрессом, старением и загрязнением.

Богат витаминами

В 100 г фрукта большое содержание витамина С — около 71,5 мг, а это 79% от дневной нормы потребления. Витамин С помогает поддерживать иммунную систему организма.

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Полифенолы, о которых мы писали выше, обладают также противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Они помогают защитить организм и борются с различными инфекциями.

Ещё в личи содержатся витамины группы В. Они играют важную роль в нормальном функционировании нервной системы, отвечают за наше настроение и то, как мы справляемся со стрессами.

Защищает от хронических заболеваний

В состав личи входит ещё один антиоксидант — рутин. Он выступает как противомикробное, противогрибковое и противоаллергическое средство.

Исследования показывают, что этот антиоксидант, возможно, способен защитить организм от возникновения хронических заболеваний и помогает бороться с онкологическими заболеваниями, диабетом и гипертонией. Но это пока скорее предположение, чем доказанный факт.

Улучшает работу ЖКТ

Личи содержит большое количество пищевых волокон, а это улучшает пищеварение. Клетчатка помогает нормализовать работу кишечной перистальтики.

Исследования показывают, что личи также обладает пробиотическими свойствами, что способствует укреплению здоровой микрофлоры кишечника.

Ещё фрукт содержит энзимы (это белковые вещества, которые играют важную роль в различных биохимических процессах в организме), они нормализуют процесс пищеварения и улучшают усвоение питательных веществ из пищи.

Вред личи

Несмотря на всю пользу этого экзотического фрукта, у него есть и свои недостатки. Например, может возникнуть индивидуальная непереносимость. Кроме того, возможны различные аллергические реакции.

А ещё при переедании личи вызывает диарею. «Так как это всё же экзотика и необычный фрукт, поэтому человеку стоит есть не больше 300–400 г. Но это очень индивидуально. Скажем, штук 20–30. А кому-то стоит ограничиться и одной штучкой. Многие до сих пор даже не знают, что это такое», — отметила Давтян.

Также опасно высокое содержание сульфитов, которыми обрабатываются плоды с целью предотвращения порчи. Сульфиты могут вызывать аллергическую реакцию у чувствительных к сульфитам людей

Но главная опасность личи — в высокой концентрации токсина гипоглицина, который содержится в незрелых плодах. Этот токсин способен снижать уровень сахара в крови, а в худшем случае довести человека до гипогликемической комы.

Однако сильно переживать не стоит. Чтобы личи начали так действовать на организм, нужно съесть несколько килограммов незрелых плодов.

Сферы применения личи

Кулинария

Из личи готовят десерты, выпечку, лимонады.

Ещё плоды подают к мясу, рыбе, крупам и овощам — в составе соуса, салата или просто так.

На основе личи готовят алкогольные напитки и создают безалкогольные коктейли.

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Один из самых популярных салатов с личи состоит из следующих ингредиентов: - куриная грудка; - свежие или консервированные личи; - зелень; - имбирь; - лук-шалот; - соль, перец, оливковое масло и сок лайма или лимона.

Куриные грудки отварить и порезать на кубики, лук-шалот очистить и тонко порезать. Далее добавляем крупно порезанную зелень и личи (их не резать, а убрать косточку). В миске смешать масло, соль, перец, тертый имбирь и сок лайма и этим соусом заправить салат. Получается необычно, вкусно и низкокалорийно.

Косметология

Популярностью пользуются маски для лица, в составе которых есть личи. Всё из-за антиоксидантов, которые помогают защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды и предотвращают преждевременное старение.

Экстракт личи обладает увлажняющими и питательными свойствами, которые особенно важны для сухой и обезвоженной кожи.

Одним из главных преимуществ экстракта личи является его способность улучшать текстуру кожи. Он способен смягчить и разгладить поверхность кожи, делая ее более гладкой и упругой. Это особенно полезно для тех, кто страдает от сухости и шероховатости кожи.

Кроме того, экстракт личи помогает выровнять тон кожи и осветлить пигментацию.