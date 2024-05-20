Эксперт назвал запретные действия для фитнес-зала

Завкафедрой спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Тушер назвал запретные действия для фитнес-зала. Его слова приводит NEWS.ru.

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Тушев заявил, что нельзя приходить в зал в грязной и дурно пахнущей форме, а также использовать парфюм. Кроме того, не рекомендуется разбирать снаряд, если с ним рядом кто-то находится. Также он посоветовал не вставать перед лицом другого спортсмена, так как это мешает сконцентрироваться и является травмоопасным.

Также эксперт обратил внимание на то, что нужно убирать за собой инвентарь, в частности, блины, гантели, грифы и пояса.

«Если просят помочь выполнить тяжелый подход — не отказывайте», — добавил он.

18 апреля фитнес-тренер Акулина Бахтурина назвала самые опасные упражнения в спортивном зале. В группу опасных она отнесла те упражнения, которые провоцируют гипермобильность.