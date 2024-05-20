Названы полезные для здоровья заменители оливкового масла

Масла канолы, подсолнечника и кунжута богаты полезными мононенасыщенными жирами и антиоксидантами. Также они обладают приятным вкусом, что делает их подходящей альтернативой оливковому маслу. Об этом изданию The Conversation рассказала австралийский диетолог Эмили Берч.

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По словам диетолога, включение оливкового масла в рацион может снизить риск развития диабета второго типа и улучшить здоровье сердца, а также снизить уровень воспаления в организме за счет антиоксидантной активности. Во многом это связано с высоким содержанием в нем мононенасыщенных жирных кислот и полифенолов (полезных растительных соединений).

Некоторые исследователи предполагают, что максимальную пользу можно получить, потребляя до 20 граммов продукта в день (примерно пять чайных ложек). В некоторых случаях покупка оливкового масла может быть экономически невыгодной.

Берч объяснила, что другие масла (канолы, подсолнечника и кунжута) также богаты антиоксидантами и полезными мононенасыщенными жирами. Кроме того, они обладают не менее приятным вкусом и доступной ценой. По мнению специалиста, подсолнечное масло лучше подходит для жарки, а кунжутное — для приготовления соусов и блюд азиатской кухни.

Некоторые исследования показали, что использование подсолнечного масла может предотвратить сердечные заболевания за счет снижения уровня «плохого холестерина» ЛПНП в крови. Масло канолы также содержит относительно мало насыщенных жиров, повышающих уровень ЛПНП.

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