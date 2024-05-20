Гастроэнтеролог назвал плюсы и минусы готовой еды

Готовая еда на вынос позволяет сократить время у плиты, рассказала в беседе с «Вестями Подмосковья» гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ольга Черновая. При этом, по ее словам, такие блюда часто содержит трансжиры и усилители вкуса, в них также редко можно встретить сложные углеводы.

© News.ru

"В готовых блюдах редко используются сложные углеводы, вдобавок количество жиров часто превышает норму. Свежих овощей и фруктов обычно недостаточно, поэтому следует дополнительно включать их в свой рацион. Еще одна проблема готовой еды — использование трансжиров, красителей, усилителей вкуса и аромата", — перечислила Чернова.

По словам гастроэнтеролога, производители нередко используют маргарин вместо сливочного масла, а тепличные овощи заменяют на выращенные в открытом грунте для удешевления продукции. Кроме того, в такой пище можно встретить превышение допустимого количества бактерий из-за отсутствия стерильных условий на производстве. Прибегать к такой еде стоит только в качестве крайней меры.

Гастроэнтеролог Дарья Утюмова ранее назвала виноград самой вредной ягодой. Она напомнила, что в 100 г продукта содержатся 16 г сахара, что при избыточном потреблении может привести к набору веса и появлению аллергии.