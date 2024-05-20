Жирная пища и острые блюда, а также соль, кофе и алкоголь могут негативно повлиять на организм пожилого человека, рассказала в беседе с LIFE.ru нутрициолог Ирина Семаева. Также вред могут причинить и некоторые фрукты. Так, например, употребление более одного банана или груши в день может привести к нарушению углеводного обмена, пояснила она.

Хурма, банан, дыня, сладкие груши при употреблении более одной штуки в день способствуют образованию токсинов и увеличивают риск нарушения углеводного обмена, а также повышения холестерина, — перечислила Семаева.

Нутрициолог уточнила, что при нормализации питания и сохранении баланса, а также умении справляться со стрессом у пенсионеров есть возможность продлить жизнь. Им также стоит обратить внимание на тыквенные семечки, кунжут, зелень, фасоль, которые богаты кальцием, а льняное масло, красная рыба, льняные семечки могут поспособствовать процессу гормональной регуляции. Пользу также принесут приправы, которые заменят соль при приготовлении пищи, и продукты с витамином Е: зеленый горошек, фасоль, картофель, печень рыбы, напомнила Семаева.

Нутрициолог Ксения Глинкина (Черная) ранее отметила, что яблоки не только помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и уменьшают рост раковых клеток. Еще одним полезным действием при употреблении яблок может стать предотвращение развития болезни Альцгеймера.