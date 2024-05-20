Врач назвал способы значительно улучшить работу мозга

В период подготовки к ЕГЭ особенно важно заботиться о своем здоровье и мозге. Эндокринолог Чуракина подчеркнула, что оптимальное питание может сделать значительный вклад в улучшение когнитивных способностей.

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Она рекомендует включить в рацион рыбу жирных сортов, такие как лосось, сельдь, сардины и другие, богатые омега-3 жирными кислотами, способствующими нейропластичности.

Орехи, особенно миндаль и грецкие орехи, являются еще одним важным компонентом, благодаря их содержанию магния, омега-3 жирных кислот и витамина Е, который защищает клетки мозга.

Темный шоколад с высоким содержанием какао также признан полезным, благодаря своим антиоксидантным свойствам, способствующим нормализации обмена веществ в организме.

Яйца рекомендуется включить в рацион из-за их богатого содержания витаминов группы В и холина, необходимого для биосинтеза клеток головного мозга.

Не следует забывать и о зеленом чае, который является источником аминокислоты L-теанина, улучшающей работу мозга и способствующей повышению внимания и рабочей памяти.

Но помимо правильного питания, также важны разнообразие рациона, физическая активность и здоровый сон, которые играют ключевую роль в общем здоровье мозга.

Ранее ученые заявили, что микробиом кишечника влияет на принятие решений человеком. Также ученые выяснили, что здоровье глаз и состояние мозга неразрывно связаны.