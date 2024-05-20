Врач назвал продукты, которые помогут при повышенном давлении

Врач советует добавить в рацион продукты, богатые калием. Калий положительно влияет на сердце и артериальное давление. Регулярное потребление таких продуктов может значительно снизить показатели давления. Особенно полезными источниками калия являются сухофрукты: чернослив, курага и изюм. Хотя эффект не будет мгновенным, постоянное включение этих продуктов в рацион принесет пользу в долгосрочной перспективе.

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По словам эксперта, давление до 139 мм ртутного столба считается нормальным. Диагноз «артериальная гипертония» ставится, когда давление регулярно превышает 140 мм ртутного столба.

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