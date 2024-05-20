Врач-диетолог назвал причины, почему не стоит есть клубнику каждый день

Когда наступает сезон клубники, большинство из нас готовы есть ее каждый день и несколько раз в день. Но не торопитесь плотно на нее налегать, так как она может нанести вред здоровью. Об этом изданию INC-News.ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог-терапевт Елена Борисовская.

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Клубника – это продукт, который вызывает производство гистамина и поэтому при большом количестве может вызывать пищевой диатез: различные кожные реакции от легкого покраснения и уплотнения кожи до развития пузырей.

Если есть клубнику вместо приема пищи, то это может вызвать раздражение слизистой желудка и подъем инсулина. Клубника содержит большое количество фруктозы, которая не участвует в производстве энергии, и при избытке она может привести к накоплению излишка жира в печени.

В больших количествах клубника может закислить организм, а кислая среда нарушает гомеостаз в организме и нарушение функционирования гормонов и ферментов.

"Клубнику рекомендуется есть только в завершении приема пищи в качестве десерта или добавлять в смузи. В день не более 10 ягод", — комментирует нутрициолог-терапевт Елена Борисовская.

Чем полезна клубника

Она содержит коэнзим Q 10, незаменимый кофактор для производства энергии в митохондриях.

В 10 граммах клубники содержится 59 граммов витамина С, который является важным антиоксидантом, но не может накапливаться в организме. Поэтому для пополнения его запаса нужно регулярно в небольших количествах получать его с пищей, клубника – это один из его источников.

Клубника также содержит витамины В2, В3, В5, В6, фолиевую кислоту, железо, магний, марганец, калий, бета-каротин, лютеин, антоцианы. Поэтому она будет полезна при пониженном иммунитете, сердечно-сосудистых заболеваниях, в анти-эйдж терапии и для профилактики онкологии и болезней печени.